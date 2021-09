POZZUOLI – E’ partito ieri “Arrichiello Fashion Week”, il primo evento digital e live di tutti i Campi Flegrei ideato e realizzato da Elena Arrichiello. Ogni giorno, fino al 25 settembre, presso lo store di Arco Felice “Arrichiello Moda” andranno in scena sfilate, ognuna caratterizzata da un brand. Il programma prevede, a partire dalle ore 17, una prima parte in digital con una diretta live su Instagram. Mezz’ora dopo, dalle 17:30 alle 19:30, andrà in scena una fashion party (previo appuntamento) a cui parteciperanno i clienti che si recheranno al negozio dove ci sarà la presentazione delle varie collezioni. Per ogni partecipante saranno previsti gadget e cadeau.

IL PROGRAMMA – Il primo evento è andato in scena ieri con una sfilata targata “Patrizia Pepe”. Oggi sarà la volta di “Liu Jo”; domani (mercoledì 22 settembre) sarà la volta di “Alessandro Legora”; seguirà giovedì con “Daily Fashion”; venerdì “Man”; e infine sabato 25 settembre l’ultima sfilata della sei giorni con “Elisabetta Franchi”.