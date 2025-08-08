Ferragosto a Pozzuoli, torna il Pennone a mare: 16 pescatori in gara

POZZUOLI – Nell‘ambito della rassegna “POZZUOLI in …. FEST”, che si terrà dal 13 al 16 agosto 2025, il Comune di Pozzuoli e la Pro Loco Pozzuoli, in collaborazione con il Comitato Palo di sapone in memoria di Biagio Rezzo e la Parrocchia Santa Maria delle Grazie, presentano il Pennone a mare – Palo di sapone, in dialetto puteolano ‘U Penn(e)one – ‘U Pal ‘i Sapo(u)ne, la manifestazione popolare associata alla celebrazione dell’Assunzione della Vergine Maria al cielo. Venerdì 15 agosto, dalle ore 18:00, presso il Molo Caligoliano in Pozzuoli, i pescatori gareggiano nella tradizionale sfida all’ultima bandierina. Su di un palo in legno di 15 metri, cosparso con grasso animale, sospeso a 45° sul mare, sono posizionate 3 bandierine, corrispondenti ad altrettanti gradini del podio. Atleti di ogni età, devoti alla Madonna Assunta, gareggiano in una goliardica prova di coraggio ed equilibrio, esortati dal pubblico, che occupa la banchina e il mare antistante. Vince colui che, camminando sullo scivoloso palo, riesce a strappare una delle tre bandierine prima di cadere in mare. Per il terzo anno consecutivo il Pennone a mare- Palo di sapone sarà gemellato con Procida. L’isola flegrea parteciperà alla manifestazione puteolana con il campione del suo Palo a sapone, svoltosi lo scorso luglio in occasione della Sagra del mare. La prima testimonianza del Pennone a Mare – Palo di Sapone è in un articolo di Luigi de Fraja datato 15 agosto 1886 e, dal luglio 2020, la manifestazione è inserite nell’Inventario IPIC degli Elementi Culturali Immateriali Campani, secondo regolamento UNESCO del 2003.

IN GARA:

1. Vincenzo PERROTTA, detto “Il Capitano”

2. Carlo PERROTTA

3. Luigi REZZO

4. Gennaro REZZO

5. Marco D’AVANZO

6. Gioacchino RIMOLI

7. Domenico COSTAGLIOLA DI POLIDORO (Procida)

8. Emanuele CAUSA

9. Ernesto LIARDO

10. Luigi CARANNANTE

11. Luigi ESPOSITO

12. Giovanni RICCIO

13. Ciro BASILE

14. Pasquale ROCCO

15. Vincenzo NAPPO

16. Mario CLIVO

Francesco DI DOMENICO, detto “Cicciariello” (fuori gara)