Furto nel centro storico di Pozzuoli: ladri portano via la cassa dalla gelateria “Sottozero”

POZZUOLI – Furto con scasso nella notte in pieno centro storico di Pozzuoli dove ladri hanno rubato la cassa automatica della gelateria “Sottozero”. Il colpo è stato ripreso da alcune telecamere installate in zona. Le immagini sono al vaglio dei poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che indagano sull’accaduto. Secondo quanto ricostruito i malviventi hanno divelto la serranda dell’attività commerciale e danneggiato una vetrina, riuscendo a portare la cassa con i soldi. Dopo il colpo sono scappati a bordo di un’auto. Ancora in corso di quantificazione l’ammontare del furto.