I deliri di Parthenope, il primo libro di poesie di Sofia Scotto di Carlo

POZZUOLI – Il libro “I deliri di Parthenope” è una raccolta di poesie. Scritto da Sofia Scotto di Carlo, tratta vari temi: dipendenze da droga, alcol, vita da senzatetto, prostituzione fino ad arrivare ai problemi psichici. “Perché secondo me, – spiega l’autrice – riprendendo una frase di una canzone di De André che io amo: “Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fior (Via del campo)”. È il mio sogno realizzato, ho messo tutta l’anima nelle poesie, nell’impaginazione, nel titolo e nella copertina. Infatti la sirena richiama Parthenope la nostra amata città”.