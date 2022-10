MONTE DI PROCIDA – E’ stato fatto brillare questa mattina l’ordigno bellico rinvenuto ieri in un terreno privato a Monte di Procida. Le operazioni di disinnesco sono state dirette dalla Prefettura di Napoli e portate a termine dai Genieri dell’Esercito insieme ai carabinieri. La scoperta era stata fatta ieri dal proprietario del terreno che immediatamente ha dato l’allarme. In via precauzionale, il sindaco di Monte di Procida aveva anche firmato un’ordinanza con la quale veniva interdetto il parcheggio comunale di via Scialoja, a ridosso del quale è stato rinvenuto l’ordigno che dopo il recupero, questa mattina è stato fatto brillare a pochi chilometri di distanza da Monte di Procida.