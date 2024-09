Exploit del Play Off al campionato nazionale di salvamento. Medagliati anche i flegrei del Posillipo e l’azzurro Mastrorilli

POZZUOLI – Si è concluso domenica scorsa il campionato italiano Surflifesaving di categoria, ultima tappa della stagione agonistica del nuoto per salvamento. La compagine del Play Off di Pozzuoli, accompagnata dagli allenatori Dario Furno e Giulia Carannante, porta a casa ben 9 medaglie, la metà di quelle guadagnate complessivamente da tutte le squadre campane nel campionato. Da segnalare l’oro individuale di Aldo Nuziale (cat. ragazzi) nella canoa (specialità nella quale il Play Off ottiene anche altre 3 medaglie con Acanfora, Cutolo e Di Guida) e l’oro di squadra nella staffetta torpedo maschi (cat. cadetti). Nuziale così commenta i suoi risultati: «Si è concluso un anno agonistico pieno di impegni sportivi e di allenamenti che mi hanno permesso di ottenere la mia prima medaglia in una competizione oceanica. Sono molto contento anche degli altri piazzamenti e per questo ci tengo a ringraziare la società e i tecnici». Gli fa eco il collega Giuseppe Catone (cat. cadetti) che torna a Pozzuoli con diverse medaglie ottenute sia in staffetta che in prove individuali (tavola, ocean e bandierine): «Pur essendo stato un campionato molto impegnativo, sono riuscito a raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato grazie al supporto dei miei istruttori, arrivando in terza posizione nella ocean, una delle mie gare preferite, per la quale mi sono allenato tanto. Mi riempie di orgoglio l’oro nella staffetta torpedo, ma soprattutto per me è stato emozionante aver condiviso la gioia della vittoria e del traguardo con tutti i componenti dell’intera squadra».

I FLEGREI DEL POSILLIPO E GLI ALTRI ATLETI CAMPANI – Quattro le medaglie del Posillipo di Gianpaolo Longobardo, tutte conquistate da atleti flegrei della categoria cadetti. Andrea Tiano è oro nella gara sprint, mentre Gaetano Lubrano Lobianco – oro nella staffetta con la tavola insieme a Damiano Longobardo, argento nella ocean e nella canoa – chiosa: «Quattro giorni di gare intense con ottimi risultati sia in prove individuali che in staffetta: i miglioramenti si sono visti e mi motivano per la nuova stagione in vasca». Tra gli altri atleti campani vanno menzionati Attilio Schiavone (cat. cadetti, Olimpic Nuoto di Villaricca) che si laurea campione nella gara bandierine, Antonio Garofalo (cat. ragazzi, Rari Nantes Campania), oro nel frangente, e Giovanni Mastrorilli (cat. juniores, Il Gabbiano Napoli), argento nella gara di bandierine e nel frangente. Quest’ultimo così ricorda il suo debutto internazionale ai mondiali a Gold Coast in Australia, da cui è reduce con un oro nei 50 manichino e tre bronzi: «La possibilità di gareggiare con atleti provenienti da ogni angolo del mondo mi fa rendere conto di quanto quella dei mondiali sia stata un’esperienza importantissima per la mia crescita. Vincere il campionato di massima competizione nella gara dove ho ottenuto il record del mondo giovanile mi riempie di gioia».