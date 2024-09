MONTE DI PROCIDA/ Maltempo, messi in sicurezza due alberi in via Panoramica

MONTE DI PROCIDA – Il temporale, che ieri si è abbattuto sull’intera area flegrea, ha creato non pochi disagi e criticità sul territorio di Monte di Procida, con strade allagate e tombini esplosi. Il sindaco Salvatore Scotto di Santolo ha infatti attivato il Centro Operativo Comunale (COC) e avviato un servizio di controllo e monitoraggio dell’intero territorio. I controlli effettuati hanno consentito di registrare disagi che hanno reso necessaria la messa in sicurezza di due alberi in via Panoramica che invadevano la strada e di un palo telefonico che mostrava segno di precarietà. A Cappella, all’altezza di via Nerva, si è verificato un dissesto stradale con tombino della fogna divelta.

I CONTROLLI – Anche in via Diaz e via Panoramica sono saltati alcuni tombini che sono in via di ripristino. Su via Miliscola è stato registrato un allagamento per intasamento della condotta fognaria. Deposito di detriti invece in prossimità dell’incrocio di via Panoramica con via Cappella causato dall’intasamento del canale pluviale annesso alla via Panoramica. La situazione è monitorata anche di concerto con il sindaco del Comune di Bacoli con riferimento alle zone promiscue ai due Comuni ed in previsione delle ulteriori criticità delle condizioni meteo annunciate anche per la giornata di oggi.