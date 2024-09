Maltempo su tutta l’area flegrea, Bacoli in ginocchio: strade allagate e disagi per i cittadini

BACOLI – La bomba d’acqua che si è abbattuta sui Campi Flegrei ha lasciato segni ovunque, ma in particolare a Bacoli dove il sistema fognario e il sistema di deflusso delle acque piovane non hanno retto. In numerose zone della città si sono registrati allagamenti e criticità, in particolare al Fusaro e a Cappella. In diversi video circolati in rete si vedono automobilisti intrappolati nelle strade allagate. Il sindaco, per sopperire alle difficoltà, ha chiesto aiuto alla Prefettura di Napoli ed ha attività il COC.