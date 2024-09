POZZUOLI/ CortoFlegreo, “Tra le Ombre e i Sussurri” del giovane Samuel arriva in finale

POZZUOLI – Il cortometraggio “Tra le Ombre e i Sussurri” del giovane puteolano Samuel Corsaro, di soli 17 anni, è arrivato in finale al concorso CortoFlegreo, posizionandosi tra i cinque finalisti della sezione dedicata. «Essere arrivato fino a questo punto è già di per sé una vittoria. Non ho mai pensato di dover vincere a tutti i costi, né mi sono illuso che questo fosse il solo scopo. Per me, la gioia più grande è proprio quella di essere arrivato in finale e di vedere riconosciuto il lavoro e la passione che ho messo in questo progetto. Vincere, certo, sarebbe un sogno, un’emozione indescrivibile, ma la vera soddisfazione l’ho già raggiunta. Perché, per me, questo non è solo un concorso: è la realizzazione di un piccolo sogno che avevo fin da bambino», racconta Samuel che ha scelto il Rione Terra come location per il suo progetto. «Crescere a Pozzuoli, in una terra ricca di leggende e storia, mi ha insegnato che il passato non è mai del tutto dimenticato, che ci sono storie ancora da raccontare, anche se spesso rimangono nascoste nell’ombra. Il cortometraggio riflette questo, non solo come un racconto paranormale, ma come un viaggio emotivo verso l’ignoto, un’esplorazione di ciò che ci spaventa e di ciò che ci attrae – continua il giovane – Ho iniziato da zero, senza un bagaglio di conoscenze tecniche, ma con la volontà e il desiderio di dare forma alle mie idee, di costruire qualcosa che potesse, in qualche modo, emozionare gli altri come emozionava me. Ogni scena, ogni dialogo di “Tra le Ombre e i Sussurri” è stato frutto di intuizioni, di tentativi e di errori. Non avevo una troupe professionale né attrezzature all’avanguardia, ma ho avuto la fortuna di avere persone accanto a me che hanno creduto nel progetto, e mi hanno aiutato a realizzarlo».

LA TRAMA – Il cortometraggio nasce dalla passione di Samuel per le storie dell’orrore e per il paranormale. Ma dietro c’è tanto di più. La storia parla di leggende antiche, di luoghi dimenticati e di presenze inquietanti, ma anche di un gruppo di ragazzi che scopre, passo dopo passo, che le paure non sono sempre qualcosa da cui fuggire. A volte, affrontare ciò che ci terrorizza può farci capire chi siamo davvero, può renderci più forti. Nel cuore dei Campi Flegrei, una terra segnata da antiche leggende, il cortometraggio “Tra le Ombre e i Sussurri” promette di trascinarvi in un viaggio inquietante attraverso l’oscurità. Mentre Samuel, l’appassionato delle storie dell’orrore, convince il suo scettico amico a unirsi a lui in un podcast sul paranormale, i due scoprono ben presto che le leggende locali non sono solo racconti. A loro successivamente si aggiunge una ragazza, conosciuta da Samuel online, anche lei appassionata del paranormale, si unisce per il podcast. Mentre il gruppo si avventura nel Rione Terra, un’area carica di misteri spettrali, sperimentano fenomeni inquietanti, sussurri spaventosi e presenze paranormali che mettono alla prova la loro razionalità. In un crescendo di suspense e tensione, il pubblico verrà coinvolto in una battaglia epica contro entità soprannaturali che sembrano più che reali. Ma quando sembra che la minaccia sia stata sconfitta, una sensazione inquietante si insinua, facendo balenare l’ombra del mistero non ancora risolto.

