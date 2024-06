QUARTO – In controtendenza rispetto a un deludente risultato a livello nazionale, il voto della città di Quarto è trainante per il Movimento Cinque Stelle che si impone al secondo posto con 3.257 voti (27,05%). A precedere il M5S solo il Partito Democratico che ha incassato 3.323 voti (27,60%) con Lello Topo in testa (1.918 preferenze). La terza forza è Fratelli d’Italia che ottiene 1.459 voti (12,12%).