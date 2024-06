«Ambulanza bloccata nel traffico a Lucrino a causa dei pendolari del mare»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Lucrino, via Tripergola, ambulanza resta bloccata nel traffico a causa dei pendolari del mare del fine settimana. Credo che sia arrivato il momento che i comuni interessati prendano finalmente urgenti misure per mitigare il traffico intenso del weekend, che non solo ostacola i mezzi di soccorso, soprattutto in un periodo di criticità bradisismica quale quello che stiamo vivendo, ma rende prigionieri migliaia di residenti che nei comuni di Pozzuoli e di Bacoli, non possono spostarsi a causa dell’intensa affluenza da Napoli e provincia». Giuseppe F.