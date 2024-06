Europee a Pozzuoli, il PD sopra il 30%: Lello Topo eletto al Parlamento di Strasburgo

POZZUOLI – È il Partito Democratico, attuale prima forza d’opposizione italiana, ad aver incassato più voti alle elezioni Europee a Pozzuoli. Nella città flegrea, infatti, il Pd ha ottenuto il 30,42 per cento, pari a 7.005 preferenze. In testa Lello Topo – supportato dal sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e dall’intero gruppo dem – con 3.504 voti, quasi la metà di quelli ottenuti in totale dal Pd a Pozzuoli. Segue il Movimento Cinque Stelle con il 26,93 per cento (6.202 voti). Buon risultato anche per Alleanza Verdi e Sinistra che supera il 12 per cento (2.809 voti) e scavalca Fratelli d’Italia che non raggiunge il 10 per cento. Buon risultato per Francesco Emilio Borrelli, supportato dall’imprenditore Lino Trincone, che ottiene 1.231 voti.