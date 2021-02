POZZUOLI – Sarà Andrea Ciaramella il nuovo allenatore della Puteolana. Dopo l’esonero di Grimaldi, arrivato dopo lo scialbo pareggio per 1-1 in casa del Brindisi, la società ha dato il benservito al contestatissimo tecnico granata che ha raccolto appena 5 punti in 8 gare. Come avevamo anticipato nelle scorse settimane la scelta è ricaduta su Ciaramella, mister amato dalla tifoseria che ha lasciato un ottimo ricordo a Pozzuoli prima di fare il salto di categoria alla guida dell’Hamrun Spartans, squadra che milita nel massimo campionato nazionale di Malta.

IL NUOVO DS – Francesco Mennitto, ex Savoia, sarà invece il nuovo direttore sportivo che prenderà il posto del dimissionario Cavaliere.