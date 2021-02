POZZUOLI – È di 9 positivi (su 232 tamponi analizzati) e 28 guariti il bilancio dell’ultimo giorno a Pozzuoli. Dati che portano a 1697 il totale degli attuali contagiati, di cui 12 sono in ospedale mentre 1685 si trovano in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con pochi sintomi.