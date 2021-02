QUARTO – Stop ai furti e ai raid vandalici nel cimitero comunale di Quarto. Attivato il nuovo servizio di videosorveglianza nel camposanto di via Dante Alighieri. Ad annunciarlo è il primo cittadino Antonio Sabino che comunica che presto partirà il potenziamento della rete di telecamere per il controllo del territorio. «Le 32 telecamere, posizionate in diversi punti del cimitero ed anche all’esterno, rappresenteranno senz’altro un importante strumento per prevenire furti e danneggiamenti di varia natura, e ci aiuteranno a tenere sotto controllo anche le aree esterne – dice il capo della giunta – . In questo modo i nostri cari potranno riposare in pace, nel pieno rispetto della loro dignità».