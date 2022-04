MONTE DI PROCIDA – Escalation di furti a Monte di Procida, disposti controlli notturni della polizia municipale. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Pugliese: «Abbiamo incrementato il livello di attenzione e l’operatività per contrastare e prevenire le azioni di questi malfattori. Siamo in continuo contatto con le autorità preposte e con il comandante dei carabinieri, da tutti ho avuto garanzie che con la consueta professionalità e dedizione sarà profuso il massimo impegno per assicurare questi ladri alla legge. Ringrazio molto autorità e forze dell’ordine e ho manifestato loro la mia piena disponibilità per rafforzare strategie e collaborazione. Nell’immediato ho deciso in accordo col Comando della polizia locale di effettuare controlli con la presenza di agenti in servizio durante le ore notturne con presidio e controllo del territorio». Il primo cittadino si appella ai suoi concittadini: «Dobbiamo essere vigili ed agire uniti e coesi come comunità, è di fondamentale importanza segnalare persone e auto sospette e denunciare sempre i furti».