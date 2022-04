POZZUOLI – Aggredito ieri al Rione Toiano, Mario Massa, dirigente del circolo cittadino del Pd di Pozzuoli. L’esponente dei dem si trovava in via Cicerone in compagnia dell’assessore all’Ambiente, Nicoletta Sensale. I due erano impegnati in un sopralluogo finalizzato all’installazione di cartelli di segnalazione di colonie feline. A un tratto un uomo si è fermato e ha aggredito Massa, costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. L’aggressore è stato denunciato alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli. Ad esprimere solidarietà il Circolo di Pozzuoli del Pd, attraverso le parole del segretario Antonio Tufano, che ribadisce, con una nota, la contrarietà ad ogni vile atto di intimidazione e conferma l’impegno a difesa della legalità: «Atti di questo genere non possono appartenere alla comunità civile e democratica che il Partito rappresenta da sempre nella città di Pozzuoli».