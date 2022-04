POZZUOLI – Mercoledì 13 Aprile l’autore Lorenzo Marone incontrerà gli alunni di alcune classi del Liceo Virgilio di Pozzuoli nell’Auditorium per discutere e confrontarsi sul libro “Un ragazzo normale”; una fortunata prova narrativa che restituisce ai lettori la figura del giornalista Giancarlo Siani, descritta attraverso gli occhi di un bambino, protagonista del racconto. Lorenzo Marone, tradotto in 17 paesi, vincitore di ambiti premi tra cui il Premio Stresa e il Premio Selezione Bancarella, è autore di numerosi libri pubblicati da Feltrinelli, Longanesi, Einaudi, da alcuni dei quali sono anche stati tratti film di successo. L’incontro con Lorenzo Marone si inserisce nella rassegna “A tu per tu con l’autore, viaggio tra parole ed emozioni”, iniziativa organizzata dal Dipartimento di lettere del Liceo e promossa dalla dirigente Stefania Manuela Putzu; la rassegna ha avuto come ospiti la scrittrice Viola Ardone con “Il treno dei bambini”, l’autrice Valeria Parrella con il testo Almarina e Maurizio De Giovanni che partendo dall’opera “Il senso del dolore” con la sua straordinaria capacità comunicativa ha incantato gli alunni e i docenti del Virgilio. L’iniziativa che ha coinvolto più di 400 studenti intende incentivare la lettura di qualità tra gli adolescenti, favorire la loro crescita personale e relazionale e farli sentire parte della società civile anche grazie al potere della parola scritta.