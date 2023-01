Escalation di furti a Bacoli, la denuncia: «Viviamo nel terrore»

BACOLI – Una grande razzia. C’è ormai il segno “più” davanti ai numeri che indicano i furti messi a segno sul territorio di Bacoli. Un’escalation di episodi di microcriminalità senza precedenti, perpetrati sia nelle ore notturne che in pieno giorno. Durante lo scorso fine settimana è stata ancora una volta la zona dello Scalandrone ad essere sfondo dei colpi in casa. I “predatori” non si fermano e afferrano tutto ciò che trovano dinanzi agli occhi. Il malcontento della cittadinanza sfocia anche sul web dove viene lanciata un’esplicita richiesta di maggiore intervento delle forze dell’ordine affinché il territorio e le aree più a rischio possano essere presidiate soprattutto nelle ore serali. Il bollettino si aggiorna di settimana in settimana e c’è chi si attrezza con antifurti e sistemi di autodifesa fai da te.

LA POLEMICA – «Sono diversi gli appartamenti svaligiati, diverse le segnalazioni dei cittadini. Bacoli è terra di nessuno. Si continua a vivere senza la minima sicurezza, senza ausilio di rinforzi, senza alcuna azione da parte dell’amministrazione. Una sola pattuglia dei carabinieri non può, da sola, controllare un territorio così vasto», è il grido d’allarme sollevato dal consigliere di opposizione Nello Savoia, che si scaglia con forza contro la squadra di governo guidata dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione. «Anche su questo aspetto – incalza l’esponente di Fratelli d’Italia – la nostra visione della politica è in antitesi con l’attuale amministrazione. Volevamo garantire una città sicura, una città dove i cittadini non si sarebbero sentiti costantemente in pericolo. Invece, viviamo nel terrore».