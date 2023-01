CAMPI FLEGREI/ Asl, al via lo sportello di supporto psicologico pre-pensionamento

POZZUOLI – Il pensionamento a volte procura un senso di perdita dell’identità costruita con il passare degli anni. Un supporto psicologico può rappresentare un’opportunità per la gestione degli elementi stressanti legati al cambiamento conseguente al termine dell’attività lavorativa. Da qui l’iniziativa lanciata dall’ASL NA 2 Nord che offre ai dipendenti che decidessero di chiederlo tre incontri, fuori orario di servizio, con ascolto attivo ed esercizi psicologici specifici, il cui fine è migliorare la consapevolezza al cambiamento e il mantenimento del benessere psicologico.

COME FARE – I lavoratori prossimi al pensionamento giungono all’incontro, volontariamente, per contatto diretto con lo psicologo dr. D. Nardiello, della UOC Prevenzione e Protezione Aziendale, scrivendo una mail a [email protected] o telefonando al numero 3293523912. Non è prevista una relazione finale o una attestazione di presenza; sono garantiti anonimato e privacy