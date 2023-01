Servizio Civile con la Caritas Diocesana di Pozzuoli: come candidarsi ai progetti di solidarietà

POZZUOLI – Entro il 10 febbraio è possibile partecipare al bando per diventare volontario del Servizio Civile Universale. Da quest’anno è possibile partecipare anche a due progetti della Caritas Diocesana di Pozzuoli per un totale di dieci posti. La sede dove si svolgerà il servizio è al Centro San Marco, nei pressi del Tempio di Serapide a Pozzuoli. Si tratta di progetti che si inseriscono nel solco attività che caratterizzano l’esperienza nella Diocesi di Pozzuoli: pertanto i giovani volontari andranno a rafforzare iniziative già consolidate. Il progetto “Nell’ascolto ti incontro – Campania” prevede l’ascolto e il sostegno delle persone bisognose. I volontari avranno il compito di migliorare il servizio e di accompagnare con aiuti concreti le famiglie, di seguire nello studio i minori e di contribuire alla ricerca di soluzioni lavorative. Il secondo progetto, “Salute diritto di tutti – Pozzuoli”, ha come sede operativa il Poliambulatorio “diacono Pasquale Grottola”. I giovani che saranno selezionati affiancheranno i medici volontari e il personale volontario del Poliambulatorio per potenziare l’ascolto e rafforzare la rete socio-sanitaria sul territorio, incrementare gli aiuti specialistici e odontoiatrici nei confronti delle famiglie bisognose e promuovere la raccolta dei farmaci e del materiale sanitario che il Dispensario Farmaceutico mette a disposizione della popolazione indigente.

IL BANDO – Tra i requisiti richiesti: età tra i 18 e i 29 anni, cittadinanza italiana oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia. È possibile partecipare al bando entro le ore 14 di venerdì 10 febbraio. La domanda è compilata e inviata esclusivamente sulla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedervi è necessario essere titolari dell’identità digitale Spid. Per informazioni, per leggere il bando e le schede dei progetti, è necessario consultare il sito caritaspozzuoli.it oppure è possibile recarsi il lunedì e venerdì dalle 9 alle 13 nella sede della Caritas Diocesana in via Fasano n. 9 a Pozzuoli. Contatti: 081.5269168 – [email protected]