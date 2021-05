RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Caro Direttore, da come potete vedere in foto qui siamo abbandonati. Questo è quello che succede in via Umberto Saba a Monterusciello. Ci sono panchine sommerse dall’erba, radici che escono fuori dalla strada con vecchiette che cadono spesso e serpenti e ratti che sguazzano liberi in questa villetta. Cosa fa l’amministrazione comunale? Perchè non fa lavorare i suoi dipendenti? Spero in un vostro intervento» (Concetta M.)

1 di 4