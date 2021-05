NAPOLI – Vaccini anti-Covid, in Campania 3 milioni di somministrazione. I dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 12.00 di oggi, quando, in Campania, è stata superata la soglia dei 3 milioni di somministrazioni. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.120.393 cittadini. Di questi 883.072 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 3.003.465.