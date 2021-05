POZZUOLI – I carabinieri della Sezione Operativa di Pozzuoli hanno arrestato per spaccio di stupefacenti Giovanni Grieco, 50enne del posto. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma l’uomo sarebbe stato sorpreso in via Del Mare, nel comune di Licola di Pozzuoli, mentre cedeva una dose di marijuana ad un giovane “cliente”, poi segnalato alla Prefettura come assuntore. Perquisito, è stato trovato in possesso di 13 dosi da un grammo circa di marijuana e di 254 euro in contante ritenuto provento illecito. Grieco è finito in manette ed è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.