POZZUOLI – E’ Giordana Mobilio, figlia dell’ex sindaco Aldo Mobilio, la donna in pole per una candidatura da capolista nel Partito Democratico alle prossime elezioni regionali. Su di lei nelle ultime ore è ricaduta la scelta di una parte del partito locale, che al momento avrebbe la maggioranza. Salvo colpi di scena, sarà la candidata in “quota” dei sindaci Vincenzo Figliolia ed Enzo Cuomo, in coppia col vicesindaco di Portici. Giordana Mobilio, 44 anni, lavora nel campo della formazione professionale. Nei giorni scorsi erano circolati i nomi di altre due donne date come “quota rosa” per una candidatura nel PD: si tratta dell’ex consigliera Elena Martusciello e di Melania Picariello, professionista puteolana anch’essa impegnata nel settore della formazione.