MONTE DI PROCIDA – Definita la data delle elezioni amministrative di settembre, parte ufficialmente la campagna elettorale. C’è attesa per l’appuntamento sui social fissato per stasera dal sindaco Peppe Pugliese e già annunciato in questi giorni con una sequenza di post sulla pagina del gruppo Svoltiamo Insieme, espressione della squadra di maggioranza attualmente in carica. Peppe Pugliese incontrerà virtualmente la città stasera, dalle 19, sui profili ed i canali Facebook. Pur non trapelando indiscrezioni sui contenuti specifici dell’appuntamento, sostenitori e simpatizzanti attendono l’ufficializzazione della ricandidatura. Una campagna che si annuncia più social che mai per Pugliese, a garanzia della sicurezza dei cittadini che l’attuale sindaco ha mostrato anche nell’emergenza covid di avere particolarmente a cuore.