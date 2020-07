POZZUOLI – Virtus Basket Pozzuoli ha raggiunto l’accordo con il giocatore Emin Mavric, classe 1998, 90 chili per 201 centimetri che gioca nel ruolo di ala-centro. Il cestista è originario della Bosnia Erzegovina, ma di formazione italiana dati i precedenti quattro anni di settore giovanile nel Crabs Rimini e nella Benetton Treviso. Fisicità e centimetri queste le peculiarità del neo acquisto di gialloblù. Mavric ha collezionato anche un’esperienza importante in serie A ad Avellino sotto la guida di coach Pino Sacripanti. L’atleta nonostante la giovane età vanta già diversi campionati di serie B disputati con Crabs Rimini, Pallacanestro Montironi, Basket Catanzaro e Alfa Basket Catania. «Mavric è un giovane con tantissimo talento – ha dichiarato Mariano Gentile, coach della Virtus Basket Pozzuoli -. E’ dotato di un’ottima tecnica individuale. Può giocare nel ruolo di ala forte e in quello di pivot. Inoltre, ha anche un’ottima mano nel tiro dal perimetro. Sarà un atleta importante nel roster che stiamo allestendo con la società in questi giorni».