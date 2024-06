Elezioni europee, a Pozzuoli spostate le sezioni elettorali

POZZUOLI – In Italia, le elezioni europee si svolgeranno l’8 e il 9 giugno 2024. Per votare bisogna aver compiuto 18 anni. Per le prossime consultazioni elettorali per il Parlamento Europeo, il Comune di Pozzuoli comunica lo spostamento delle sezioni elettorali. Nell’avviso si legge che: le sezioni elettorali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5, normalmente ubicate presso la Scuola Secondaria S. Quasimodo, sono state trasferite presso la Scuola Primaria E. De Filippo in Via Caio Vestorio n. 3; le sezioni elettorali n. 38 e n. 39, normalmente ubicate presso la Scuola Primaria Montenuovo, sono state trasferite presso la Scuola Secondaria Pergolesi I in Via R. Annecchino n. 129; le sezioni elettorali n. 43 e n. 44, normalmente ubicate presso la Scuola Primaria A. Artiaco, sono state trasferite presso la Scuola Primaria Gioiosa San Martino in Via Provinciale Pianura n. 38; le sezioni elettorali n. 47 e n. 49, normalmente ubicate presso la Scuola Secondaria A. Artiaco, sono state trasferite presso la Scuola primaria A. Artiaco in Via Artiaco n. 96/A; le sezioni elettorali n. 59, normalmente ubicata presso la Scuola Primaria Solfatara e n. 60, normalmente ubicata presso la Scuola Secondaria G. Diano, sono state trasferite presso l’IPSEOA Lucio Petronio in Via San Gennaro Agnano n. 25; le sezioni elettorali n. 61, n. 62, n. 63, n. 64 e n. 65, normalmente ubicate presso la SMS G. Diano, sono state trasferite presso la Scuola dell’Infanzia C. Rosini, in Via Vigna n. 29. Gli elettori dovranno recarsi presso tali plessi scolastici sostitutivi con la propria tessera elettorale, senza alcuna modifica della stessa e con il proprio documento di riconoscimento, per esercitare il proprio diritto al voto.