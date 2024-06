A Pozzuoli vinti 11mila euro con una puntata al gioco del Lotto

POZZUOLI – Pioggia di vincite in Campania grazie al gioco del Lotto. In provincia di Caserta, come riporta Agipronews, si festeggia a Casapulla, dove sono stati vinti 19.375 euro in seguito alla combinazione 8-12-21 sulla ruota di Milano, e ad Ailano, dove sono stati vinti 18.250 grazie ai numeri 6-18-26 sulla ruota di Roma. Da segnalare anche diverse vincite in provincia di Napoli: una da 14mila euro a Castellammare di Stabia, una da 11.250 euro a Gragnano, una da 11.250 euro a Pozzuoli e una da 11.875 ad Acerra. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro, per un totale di 547 milioni da inizio anno.