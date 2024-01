Elezioni a Monte di Procida, l’ex sindaco Pugliese pronto al tris: «Daremo spazio ai giovani»

MONTE DI PROCIDA – Il terzo mandato per i sindaci di Comuni, con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti, è ora possibile. E Giuseppe Pugliese non intende perdere questa opportunità. L’ex primo cittadino di Monte di Procida ad ottobre scorso ha dovuto lasciare la guida del più piccolo paese dei Campi Flegrei dopo le dimissioni di otto consiglieri comunali e un assessore, che hanno determinato la sua caduta dalla carica di sindaco. Ma ora è pronto a ripartire per conquistare, ancora una volta, la fascia tricolore. Nella giornata di sabato Pugliese ha organizzato un primo incontro presso la sede di “Sì Insieme” in piazza XXVII gennaio con l’obiettivo di costruire con i concittadini un nuovo progetto politico solido e forte. «La gente mi ferma per strada e mi chiede di scendere in campo alle prossime elezioni amministrative – dichiara Giuseppe Pugliese ai microfoni di Cronaca Flegrea – . È una richiesta che arriva dal paese e che io accetto con riserva. Ho dato la mia disponibilità, a patto che la società civile mi supporti. Credo, infatti, che un candidato sindaco non debba restare isolato. Ecco perché ho rivolto un appello ai miei concittadini affinché mi diano una mano per creare una lista civica composta soprattutto da giovani. Al mio fianco ci saranno anche persone con esperienza che mi sono rimaste vicine in questi mesi e che hanno vissuto con me impegno e passione». L’ex sindaco montese è fortemente soddisfatto dell’incontro tenutosi nel weekend: «C’era davvero tanta gente; una partecipazione straordinaria se si considera che abbiamo organizzato tutto in due giorni. Quello che è accaduto ad ottobre ha lasciato molti cittadini perplessi, è evidente che non c’era alcun progetto politico solido. Noi, invece, abbiamo le idee chiare: daremo spazio ai giovani affinché possa emergere la classe dirigente del domani».

ELECTION DAY – Approvato nei giorni scorsi il dl Elezioni. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che disciplina gli “Election day” del 2024: cinque elezioni regionali e quasi 4mila elezioni comunali. Secondo la normativa è possibile accorpare le elezioni europee ad altri appuntamenti, regionali o comunali. Saranno 3701 i Comuni chiamati alle urne nel secondo fine settimana di giugno (8 e 9 giugno ndr), per un totale di quasi 17 milioni di votanti. Ad andare alle urne anche i cittadini di Monte di Procida.