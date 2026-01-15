Eav, disagi anche per il trasporto su gomma a Bacoli e nei Campi Flegrei

BACOLI – Dopo la Cumana, anche il trasporto su gomma sta creando forti disagi ai bacolesi, soprattutto per studenti e lavoratori. Una crisi dei trasporti che non trova pace nell’area flegrea, in particolar modo a Bacoli. Nella giornata di martedì pendolari inviperiti per i ritardi delle varie circolari su gomma che transitano per le strade di Bacoli. Stessa cosa questa mattina, con autobus in forte ritardo. tempi di attesa infinita ai capolinea di Torregaveta e Fusaro per i pendolari della Cumana, già costretti al “viaggio della speranza” con l’interruzione a Gerolomini.

LA CAUSA – Secondo da quanto abbiamo appreso da fonti interni all’Eav Bus il disservizio sarebbe stato causato uno stato di agitazione interno messo in atto da parte dei dipendenti EAV del deposito di Agnano. La protesta degli autisti, da quanto trapela dagli uffici di Agnano, nascerebbe a seguito dall’introduzione di un regolamento interno da parte della dirigenza EAV che prevederebbe il blocco dei cambi turno per quei dipendenti che, in maniera sistematica, si assentano per malattia il sabato e la domenica. Il dirigente Gianluca Serpico avrebbe prodotto questo nuovo regolamento anche per contrastare l’abuso dei cambi turno, mirando all’eccezionalità e non una prassi consolidata. Abbiamo contattato anche l’EavBus, per capire le ragione del’azienda, ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali.

ADDIO DE GREGORIO – Sulla diatriba sarebbe intervenuto anche De Gregorio che, attraverso una mediazione, sta provando a convincere Serpico a rivedere questo regolamento. Una situazione esplosiva a capo dell’Eav Bus per colpa delle ultime dichiarazioni del vice presidente regionale Casillo che sembrerebbe intenzionato a rimuovere proprio De Gregorio. E’ in atto, nelle ultime ore, un confronto aperto a tre tra Fico, Casillo e De Gregorio: sul tavolo la successione in capo all’Eav dopo i disastri della Circum Vesuviana e della Cumana.