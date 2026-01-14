Anfiteatro chiuso dopo le scosse a Pozzuoli: salta la visita guidata per un gruppo di turisti francesi

POZZUOLI – Un gruppo di turisti francesi questa mattina è rimasto bloccato all’esterno dell’Anfiteatro Flavio a causa della doppia scossa che ha colpito la città. Giunti a Pozzuoli per una visita guidata, hanno dovuto fare i conti con i fenomeni sismici di magnitudo 2.5 e 2.2 che in rapida successioni sono stati avvertiti da gran parte della popolazione. Per motivi di sicurezza, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha attivato i protocolli previsti per i siti culturali, decidendo la chiusura temporanea dei siti più a rischio per poi consentire le verifiche sulla stabilità delle strutture. Di fronte ai cancelli chiusi, la guida ha spiegato ai turisti la storia dell’importante sito archeologico di epoca romana.

*foto di Enzo Buono