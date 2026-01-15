Clochard arrestato a Pozzuoli: era destinatario di un mandato di cattura internazionale

POZZUOLI – I poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – hanno effettuato l’arresto provvisorio, ai fini di consegna, di un 53enne originario della Repubblica Ceca poiché destinatario di un mandato d’arresto europeo, emesso dalle autorità ceche nel luglio del 2022, per lesioni personali; lo stesso è stato, altresì, tratto in arresto in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione, nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Italo Balbo a Pozzuoli, hanno notato il 53enne seduto su una panchina intento a maneggiare una balestra.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno constatato che il predetto stava tentando di arretrare la corda dell’arma e, pertanto, lo hanno disarmato e bloccato. Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che l’uomo era destinatario del mandato di arresto europeo, nonché di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso ad agosto del 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano – Ufficio Esecuzioni Penali, secondo il quale il 53enne dovrà espiare la pena di 6 mesi di reclusione per furto aggravato, reato commesso a Bolzano nel 2017. Per tali motivi, l’uomo è stato tratto in arresto.