Cumana, si va verso la riapertura della galleria Monte Olibano

POZZUOLI – La Galleria Monte Olibano sarà nuovamente funzionante entro il 21 febbraio 2026. È quanto fa sapere il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni in seguito a quanto comunicato da EAV attraverso il nuovo cronoprogramma. “Come Amministrazione comunale stiamo seguendo l’evoluzione dei lavori con la massima attenzione, mantenendo un confronto costante con EAV per verificare l’avanzamento delle attività e il rispetto delle scadenze indicate. – spiega Manzoni – Parallelamente, stiamo seguendo con attenzione la situazione dei lavori alla fermata di Montesanto della metropolitana Linea 2. In questo momento non possiamo permetterci un’ulteriore chiusura o interruzione che penalizzi ancora il nostro territorio. La fermata è fondamentale per tanti nostri concittadini che la utilizzano per recarsi a scuola, all’Università e a lavoro, soprattutto con la linea Cumana interrotta. Siamo consapevoli dei disagi che le chiusure hanno comportato e comportano ancora per cittadini, lavoratori, studenti e per chiunque si sposti quotidianamente: per questo continueremo a fare la nostra parte, con responsabilità e trasparenza, fino al completo ripristino della funzionalità della galleria.”