Il “Duca degli Abruzzi”: una scuola che crea Futuro

BAGNOLI– L’Istituto Tecnico Nautico “Duca degli Abruzzi” di Napoli sito a Bagnoli, storica eccellenza della formazione marittima e cantieristica italiana, apre le sue porte agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie per l’Orientamento in entrata, un’occasione preziosa per conoscere una scuola che unisce tradizione, innovazione e apertura internazionale. Oltre ai percorsi quinquennali di Conduzione del mezzo navale, Conduzione di apparati e impianti marittimi ed elettronici, Logistica e Costruttori Navali, l’Istituto ha arricchito la sua Offerta Formativa con 2 percorsi quadriennali: l’indirizzo Costruttori Navali – percorso quadriennale, altamente innovativo, che consente di conseguire il diploma in quattro anni formando tecnici specializzati nella progettazione, costruzione, manutenzione e trasformazione delle imbarcazioni da diporto mediante un costante utilizzo di laboratori, tecnologie digitali, modellazione e software di progettazione; l’indirizzo di Logistica – percorso quadriennale, anch’esso caratterizzato da una struttura didattica innovativa e orientata allo sviluppo di competenze avanzate nella gestione dei trasporti, della logistica integrata e dei flussi delle merci, settore strategico per il sistema produttivo e portuale.

LE ATTIVITÀ – Accanto all’eccellenza formativa, il “Duca degli Abruzzi” realizza un’offerta educativa inclusiva che promuove progetti finalizzati alla lotta contro la dispersione scolastica, al rafforzamento della coesione sociale e alla prevenzione del disagio giovanile. Attraverso attività di tutoraggio, mentoring, sportelli di ascolto, laboratori espressivi e percorsi personalizzati, l’Istituto sostiene ogni studente nel proprio percorso di crescita, valorizzando talenti, motivazioni e potenzialità. L’Istituto “Duca degli Abruzzi” non è solo una scuola, ma una comunità educativa che forma cittadini responsabili, tecnici qualificati e futuri professionisti del mare, capaci di affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione. Valori come disciplina, rispetto, inclusione, innovazione e cultura del mare rappresentano i pilastri di un progetto educativo solido, attuale e orientato verso un futuro ricco di opportunità.