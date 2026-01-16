Geolier e “Le Iene” allo Skyline di Pozzuoli: cena con amici e familiari prima della presentazione

POZZUOLI – Una cena con amici e familiari prima della presentazione del suo quarto album “Tutto è possibile”. Per brindare all’evento Geolier ha scelto la Skyline di Pozzuoli, noto ristorante con vista mozzafiato sul golfo di Pozzuoli. Insieme al noto cantante in sala c’era anche l’inviato de “Le Iene” Nicolò De Vitis. Geolier, per l’evento, ha scelto la suggestiva location a pochi passi dalla sua abitazione, al confine tra Pozzuoli e Napoli.