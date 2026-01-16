«A Pozzuoli alta manca l’acqua da giorni, disagi per anziani e ammalati»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Cronaca Flegrea, vi scrivo per informarvi che da diversi giorni in una zona molto ampia di Pozzuoli alta manca l’acqua. Ciò costringe centinaia di persone inclusi ammalati ed anziani a vivere in uno stato di abbandono e carenza igienica da parte di un’amministrazione assente dove un disservizio di questa portata, si pensa di gestirlo con un’autobotte in sosta a rotazione in alcune zone delle zone interessate, si è pensato che molti anziani non hanno la forza di scendere e portare delle taniche nelle loro abitazioni? I centralini e i poveri operai che bucano la città con decine di fori come dei cercatori d’oro sperando di trovare il problema, sono esasperati nel dover sopperire ad un’amministrazione assente dove l’unico interesse è il prossimo rimpasto per la loro sopravvivenza politica. Spero che la Vostra testata dia risalto a l’ennesima situazione da terzo mondo al quale siamo costretti noi cittadini di Pozzuoli.»