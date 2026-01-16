BACOLI/ Incendiata l’auto del marito dell’ex vice sindaco. In fiamme altre due vetture

BACOLI – Un boato e subito dopo una nuvola di fuoco ha rischiarato a giorno piazza Marina Grande di Bacoli. Risveglio choc alle due di questa notte per i residenti. Una Bmw X3 è stata avvolta e divorata dalle fiamme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Monterusciello che hanno domato il rogo prima che le fiamme potessero raggiungere altri veicoli. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Bacoli. Accertata la matrice dolosa dell’incendio: qualcuno avrebbe cosparso di liquido infiammabile la vettura dandole poi fuoco. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini della videosorveglianza presente in zona.

I ROGHI – La Bmw è di proprietà di un noto imprenditore con interessi nella nautica e diportistica e anche congiunto dell’ex vice sindaco di Bacoli Marianna Illiano. Intanto in queste ore altre due auto sono andate in fiamme in località Miseno. Sul posto ci sono vigili del fuoco e carabinieri.