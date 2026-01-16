Controlli interforze a Giugliano: fermate e identificate 124 persone

GIUGLIANO – Nella mattinata di ieri, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli nel comune di Giugliano in Campania, gli agenti della Polizia di Stato, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con la collaborazione della Polizia Locale e con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area interessata. Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 124 persone, di cui 41 con precedenti di polizia, controllato 81 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, contestato 17 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancato possesso dei documenti di circolazione, guida senza patente, incauto affidamento e ritirato 4 carte di circolazione; sono stati, altresì, controllati 2 esercizi commerciali e 6 soggetti sottoposti a misure restrittive o alternative alla detenzione.