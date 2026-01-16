POZZUOLI/ Valentina, strappata alla vita a soli 35 anni «Dolce, bella e solare: sei stata una donna speciale»

POZZUOLI – Valentina Daniele non c’è più. Bella, solare, dolce, sempre sorridente, è stata strappata alla vita a soli 35 anni. Valentina ha combattuto fino alla fine con una forza assurda col sorriso e col pensiero di proteggere i familiari contro una brutta malattia che non le ha lasciato scampo. È sempre stata solare e con tanta voglia di vivere e, anche nei momenti più bui, non ha mai smesso di fare progetti e di guardare al futuro. Anche con la malattia ha sempre aiutato il prossimo, dando il proprio sostegno a tutti, indistintamente. Nonostante la malattia l’avesse debilitata, lasciando i segni sul suo corpo, non ha mai scalfito il suo animo nobile e gentile a tal punto che a Natale ha continuato a regalare sorrisi e regali ai bambini malati oncologici.

IL RICORDO – Lei mi scriveva sempre la frase: «Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te» ricorda Mauro, compagno il suo compagno di una vita «La vorrei salutare dicendo che quella speciale era lei, che la amo e che sarà sempre con me». I funerali saranno celebrati domani, sabato 17 gennaio, alle 11:45, nella chiesa di San Luca ad Arco Felice.