POZZUOLI – E’ pronto il Covid center dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie ma non può aprire perché mancano medici e infermieri dimezzati a causa dei contagi e delle quarantene obbligatorie. La struttura (di cui vi proponiamo in anteprima le foto) è stata consegnata il 15 aprile scorso: si tratta di un reparto all’avanguardia, realizzato dalla Siram Spa di Napoli in un’area dismessa al secondo piano della palazzina che ospita il Dipartimento di Salute Mentale. Il nuovo covid center del Santa Maria delle Grazie è composto da 11 posti letto, tutti in stanze singole, che in casi di emergenza possono essere raddoppiati. A questi si aggiungono 4 posti di terapia sub intensiva. Ogni paziente è videosorvegliato attraverso una telecamera collegata con una sala di monitoraggio e che, attraverso tecnologia IP, consente collegamenti con l’esterno permettendo anche ai familiari di avere contatti con i degenti.