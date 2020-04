POZZUOLI – «Io riapro!». Da lunedì aprirà nuovamente i battenti la Pizzeria “Rione Terra” di viale Capomazza, da anni specializzata nel servizio di delivery per quanto concerne pizze, fritture, panini e bevande. Il locale è stato sottoposto alla sanificazione in linea con le norme di sicurezza. Sanificazione che è stata effettuate anche sulle cappe della cucina, sui condizionatori e i mezzi che saranno utilizzati per le consegne a domicilio. Inoltre tutto il personale, che lavorerà con tute, mascherine, guanti e visiere, è stato sottoposto alle visite mediche che hanno dato l’ok alla ripresa dell’attività lavorativa. Le consegne, unico servizio consentito, saranno effettuate con mezzi specializzati, bauletti e borse termiche di ultima generazione. «Riapriamo per offrire un servizio ai nostri affezionati clienti che stanno facendo richiesta -spiega Massimo Avallone, titolare del locale- vista la fascia oraria ristretta invitiamo ad effettuare le prenotazioni anche prima delle 16. Noi dalle 18 saremo pronti per le consegne». La pizzeria Rione Terra, come previsto dall’ordinanza regionale, resterà aperta dalle 16 alle 22 a partire da lunedì 27 aprile. Per effettuare le prenotazioni chiamare ai numeri: 081/3030111 – 3394598188.