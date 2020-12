POZZUOLI – E’ arrivato ed è stato installato all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli il super frigo che servirà per conservare il vaccino anti Covid-19. L’impianto è stato installato nella farmacia al pianto interrato dell’edificio ed è pronto ad ospitare le dosi in arrivo per i primi giorni di gennaio.

LE VACCINAZIONI – All’ospedale di Pozzuoli il punto vaccinazioni sarà realizzato nell’area ambulatori dove, secondo il calendario realizzato dall’Asl Napoli 2 Nord, i cittadini potranno recarsi per sottoporsi alla campagna vaccinale. Intanto resta attivo, nel parcheggio davanti al Pronto Soccorso, il punto tamponi dove ogni giorno vengono effettuati oltre 200 test.