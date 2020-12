CAMPI FLEGREI – Vi proponiamo gli auguri che i sindaci dei comuni di Bacoli, Quarto e Monte di Procida hanno rivolto ai lettori di Cronaca Flegrea e a tutti gli abitanti dei Campi Flegrei. A Josi Della Ragione, Antonio Sabino e Peppe Pugliese va il nostro ringraziamento per averci dedicato parte del loro prezioso tempo realizzando tre simpatiche clip. Ci scusiamo, invece, con i cittadini di Pozzuoli che non troveranno in questo video le parole e le immagini del loro sindaco Vincenzo Figliolia che, diversamente dai colleghi, ha preferito non inviarci nulla. Felice e sereno Natale a tutti!