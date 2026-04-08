Droga e 970 euro: pusher arrestato dai carabinieri

BAGNOLI – I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Bagnoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 26enne incensurato. L’uomo è stato trovato in possesso di 4 grammi circa di cocaina e 82 grammi circa di hashish, materiale per il confezionamento e un bilancino. Durante la perquisizione trovati anche 970euro ritenuti provento dell’attività illecita. Arrestato, il 26enne è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.