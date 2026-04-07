Ambulanza bloccata nel traffico, poliziotti di Pozzuoli mettono in salvo una neonata

POZZUOLI – Una neonata in gravi condizioni di salute è stata messa in salvo grazie all’intervento dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli che hanno scortato l’ambulanza sulla quale viaggiava la piccola. E’ successo lo scorso 20 marzo lungo la Tangenziale di Napoli, durante il trasferimento della piccola di appena due giorni di vita dall’ospedale “Santa Maria delle Grazie” al “Santobono”. Bloccata nel traffico, l’ambulanza non riusciva a trovare un passaggio utile tra le auto in coda, perdendo tempo prezioso per salvare la vita alla piccola. Fino all’intervento di un’auto con a bordo due agenti che erano diretti alla Prefettura di Napoli che hanno scortato l’ambulanza fino all’ospedale napoletano. «Umanamente hanno dato la priorità alla gravità della bambina e hanno scortato l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santobono. – ha raccontato la nonna della bambina – Volevo ringraziare di cuore e con profonda riconoscenza i due agenti in servizio quella mattina, di cui non conosco i loro nomi, per il loro intervento. Mia nipote, dopo tante sofferenze, è tornata a casa in perfetta salute».