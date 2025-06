Dragaggio al porto di Pozzuoli, traghetti fermi per quattro ore

POZZUOLI – Da lunedi 9 giugno inizieranno nel porto di Pozzuoli i lavori per il dragaggio dei fondali e l’installazione successiva dei pontoni galleggianti che dovranno attenuare le problematiche degli sbarchi e imbarchi dei mezzi dai traghetti. Per facilitare queste operazioni dalle 14 alle 18 nei giorni feriali saranno sospesi i collegamenti marittimi da Pozzuoli per Procida e Ischia, subito dopo la partenza della nave Caremar per Ischia e Procida delle 14. Intanto nella riunione svoltasi in Prefettura lo scorso 30 maggio è stato approvato l’acquisto, e non più il solo noleggio temporaneo, di un pontone in acciaio. Per la operatività del pontone si arriverà al 15 luglio.