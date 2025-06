Talenti musicali in mostra alla scuola Paolo di Tarso di Bacoli

BACOLI – Grande partecipazione al saggio musicale di fine anno, eseguito dagli allievi di chitarra, clarinetto, pianoforte, tromba dell’IC 1° Paolo di Tarso di Bacoli, il 3 giugno 2025. Alla presenza di un folto pubblico di docenti, genitori, ospiti e partecipanti si è svolta l’esibizione musicale nella quale i ragazzi e le ragazze del primo, secondo, terzo anno hanno potuto “sfoderare” i propri talenti, mettersi in gioco, misurarsi con i giganti della musica classica: Beethoven, Bach, Mozart, Schuman, Strauss, Grieg, Bizet, ma anche con autori contemporanei quali Sakamoto, Sagreras, Pino Daniele, Morricone. Molto apprezzate con vari bis le esecuzioni orchestrali dei brani di Ennio Morricone “Gabriel’s Oboe” e “Giù la testa”, indimenticabili colonne musicali di altrettanti celebri film .

LA SODDISFAZIONE – Meritata soddisfazione per i docenti Cordova, Criscillo, Lopez, Patalano, rispettivamente chitarra, clarinetto, pianoforte, tromba che hanno guidato i ragazzi al saggio 2024/25. Circa 180 minuti di esecuzione e di ascolto hanno consentito ai candidati musicisti di farsi notare nei notevoli progressi conseguiti: lettura della musica, elaborazione e interpretazione dei brani. «Educare i ragazzi alla musica significa innanzitutto fornire loro una chiave di lettura per coordinare l’emotività e la tecnica, stimolando il lavoro d’insieme dell’orchestra giovanile» dice il preside, prof. Francesco Gentile. Dulcis in fundo, la distribuzione di un CD a tutti i presenti realizzato dai piccoli musicisti negli studi di registrazione, grazie ai fondi PNRR Scuola 4.0. Un centro permanente di produzione musicale a disposizione di tutto il territorio flegreo. Tra applausi e commozione premiati anche gli alunni partecipanti all’annuale torneo di Lingua latina “Certamen Iuvenum, nonché i finalisti alle Olimpiadi di Matematica della Bocconi di Milano.