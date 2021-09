BACOLI – Un doppio appuntamento domenica prossima a Baia. Come ogni anno, il Nuoto Club Puteoli, con l’instancabile impegno di Peppe D’Angelo, organizza, in collaborazione con il Comune di Bacoli, i due Memorial dedicati a due indimenticate bandiere del nuoto e della pallanuoto: Giulio Travaglio ed Enzo D’Angelo. Due straordinari campioni e due orgogli della nostra terra: il primo, pluricampione d’Italia e argento con la Nazionale Italiana ai giochi olimpici di Montreal 1976, il secondo unico vincitore 5 volte della Capri-Napoli (record ancora imbattuto). Inizio gare a partire dalle ore 14:00 con partite di pallanuoto tra selezioni Under 14, Under 20 e femminili di Posillipo, Canottieri Napoli ed Acquachiara, poi gara di nuoto di fondo “Miglio Marino” con partenza dalla spiaggia della Beata Venere, virata a Villa Ferretti ed arrivo al Molo Sud. E non è finita qui. Perché, in occasione delle premiazioni, l’Amministrazione Comunale di Bacoli intende conferire un riconoscimento speciale a Viola Scotto di Carlo, giovane campionessa italiana nei 50 e 100 m. farfalla agli ultimi campionati nazionali di categoria Roma. Qualcosa in più di una semplice promessa del nuoto flegreo, l’atleta bacolese è un vero e proprio astro nascente del panorama sportivo nazionale.

