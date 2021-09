POZZUOLI – L’amministrazione comunale di Pozzuoli ha fatto installare sul territorio cittadino tre stazioni meteorologiche con finalità di protezione civile. Le Bapparecchiature sono in particolare dotate di pluviometri, ovvero degli strumenti utilizzati per misurare la quantità di pioggia caduta, oltre che di sensori per il rilevamento della temperatura esterna, dell’umidità presente nell’aria e della velocità e direzione del vento. Le stazioni meteorologiche hanno inoltre un software di monitoraggio e gestione dei dati che permette uno scambio continuo di informazioni tra il gruppo di sensori e l’unità di ricezione interna. I dati vengono visualizzati in tempo reale presso l’ufficio di Protezione Civile e sono utili per valutare gli effetti delle condizioni meteo a livello locale ed eventuali provvedimenti da adottare. I punti in cui sono state installate le stazioni sono la sede della Protezione Civile in via Elio Vittorini a Monterusciello, via Fondi di Cigliano e via Raimondo Annecchino ad Arco Felice sul tetto della scuola Vittorio Emanuele.